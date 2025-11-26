Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus pakraštyje į avariją pakliuvo policijos pareigūnai – nukentėjo moteris ir du policininkai

2025 m. lapkričio 26 d. 08:08
Lrytas.lt
Du policininkai ir vienamoteris nukentėjo trečiadienio rytą Vilniaus pakraštyje į avariją pakliuvus tarnybiniam policijos automobiliui.
Daugiau nuotraukų (3)
Pranešimas apie avariją Pilaitės pr. ir Zujūnų g. nereguliuojamoje sankirtoje lapkričio 26 d.gautas apie 6 val. 39 min. Buvo pranešta, kad susidūrė tarnybinis policijos automobilis „VW Transporter“ ir moters vairuojamas „Hyundai“.
Pasak pranešimo, nukentėjo moteris, jos automobilyje yra mažas vaikas.
Taip pat pranešama, kad abu pareigūnai patyrė rankų traumas.
Avarija smarkiai sutrikdė eismą kelyje į Pilaitę ir iš jos. 
„Pilaitė prie „Norfos“ ir „Emsi“ sankryžos, pravažiuojama, tik įsivertinkite, kad reikės palaukti vis tiek kamštyje. Blogiausiai iš Zujūnų važiuojantiems“, – pranešė socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai.
Įvykis tiriamas.
avarijapolicijos automobilisVolswagen Transporter
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.