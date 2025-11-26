Vilniaus pakraštyje į avariją pakliuvo policijos pareigūnai – nukentėjo moteris ir du policininkai

Pranešimas apie avariją Pilaitės pr. ir Zujūnų g. nereguliuojamoje sankirtoje lapkričio 26 d.gautas apie 6 val. 39 min. Buvo pranešta, kad susidūrė tarnybinis policijos automobilis „VW Transporter“ ir moters vairuojamas „Hyundai“.
Pasak pranešimo, nukentėjo moteris, jos automobilyje yra mažas vaikas.
Taip pat pranešama, kad abu pareigūnai patyrė rankų traumas.
Avarija smarkiai sutrikdė eismą kelyje į Pilaitę ir iš jos.
„Pilaitė prie „Norfos“ ir „Emsi“ sankryžos, pravažiuojama, tik įsivertinkite, kad reikės palaukti vis tiek kamštyje. Blogiausiai iš Zujūnų važiuojantiems“, – pranešė socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai.
Įvykis tiriamas.
