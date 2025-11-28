Parduotuvės aikštelėje Kaune autobusiukas kliudė pėsčiąją: moteris išvežta į ligoninę

Kaip portalui apie 18 val. 44 min. tikino apie tai pranešęs vyras, gausios policijos pajėgos šįvakar buvo užfiksavo Dainavos rajone.
„Sveiki. Kas nutiko Krėvės prospekto „Rimi“ aikštelėje? Trys policijos ekipažai, mašinos apibrauktos, kur stovi“, – teiravosi pilietiškas kaunietis.
„Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu paaiškėjo, jog aikštelėje buvo užfiksuotas eismo įvykis.
„Krėvės pr. „Rimi“ aikštelėje 17 val. 21 min. įvyko eismo įvykis, kurio metu autobusiukas kliudė pėsčiąją. Eismo įvykį sukėlė „Volkswagen Transporter“ autobusiukas, kuris nepastebėjo pėsčiosios“, – informavo policijos atstovas.
Budinčio pareigūno teigimu, nukentėjusi moteris buvo pristatyta į medicinos įstaigą.
Pirminiais duomenimis, „Volkswagen“ automobilio vairuotojas eismo įvykio metu buvo blaivus.