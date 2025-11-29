Lietuvos dienaNelaimės

Vilkaviškio rajone automobilis „Seat“ susidūrė su vilkiku – į ligoninę išvežti keturi sužalotieji

2025 m. lapkričio 29 d. 11:13
Penktadienio pavakare per eismo įvykį Vilkaviškio rajone buvo sužaloti keturi žmonės.
17 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad Rūdos kaime, Smėlio – Marijampolės gatvių sankryžoje, susidūrė galimai iš šalutinio kelio važiuojantis automobilis „Seat“, vairuojamas vyro (gim. 1952 m.), ir pagrindiniu keliu važiavęs vilkikas „Man“, kurį vairavo vyras (gim. 1987 m.).
Į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai gelbėtojai, kurie, pasinaudoję hidrauline įranga, išlaisvino tris automobilyje prispaustus žmones. 
Į ligoninę dėl patirtų sužalojimų buvo nuvežtas automobilio „Seat“ vairuotojas bei automobilio keleiviai (gim. 1977 m., gim. 1963 m., gim. 1955 m.). Visi nukentėjusieji buvo sąmoningi. 
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
