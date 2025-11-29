Vilkaviškio rajone automobilis „Seat“ susidūrė su vilkiku – į ligoninę išvežti keturi sužalotieji

17 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad Rūdos kaime, Smėlio – Marijampolės gatvių sankryžoje, susidūrė galimai iš šalutinio kelio važiuojantis automobilis „Seat“, vairuojamas vyro (gim. 1952 m.), ir pagrindiniu keliu važiavęs vilkikas „Man“, kurį vairavo vyras (gim. 1987 m.).
Į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai gelbėtojai, kurie, pasinaudoję hidrauline įranga, išlaisvino tris automobilyje prispaustus žmones.
Į ligoninę dėl patirtų sužalojimų buvo nuvežtas automobilio „Seat“ vairuotojas bei automobilio keleiviai (gim. 1977 m., gim. 1963 m., gim. 1955 m.). Visi nukentėjusieji buvo sąmoningi.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilkaviškio rajonasavarijavilkikas
