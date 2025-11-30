Lietuvos dienaNelaimės

Panemunėje atvira liepsna degė namas – į įvykio vietą skubėjo gausios Kauno ugniagesių pajėgos

2025 m. lapkričio 30 d. 17:29
Sekmadienį gausios tarnybų pajėgos skubėjo į Panemunę, ten atvira liepsna degė namas.
Daugiau nuotraukų (4)
„Birutės g. Panemunė, Kaunas“, – apie 16 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo medžiaga iš įvykio vietos pasidalinęs kaunietis.
Matoma, jog į gaisro vietą atvyko ne tik kelios ugniagesių autocisternos, tačiau ir keli policijos bei greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
Kaip portalui nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimas apie gaisrą gautas 15.11 val.
Pranešta, jog Birutės gatvėje atvira liepsna dega medinis dviejų aukštų namas.
Anot pareigūno, turimais duomenimis, žmonės gaisro metu nenukentėjo, policijos pajėgos apie 17 val. jau išvažinėjo iš įvykio vietos.
PanemunėGaisrasNamas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.