Panemunėje atvira liepsna degė namas – į įvykio vietą skubėjo gausios Kauno ugniagesių pajėgos

„Birutės g. Panemunė, Kaunas“, – apie 16 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo medžiaga iš įvykio vietos pasidalinęs kaunietis.
Matoma, jog į gaisro vietą atvyko ne tik kelios ugniagesių autocisternos, tačiau ir keli policijos bei greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
Kaip portalui nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimas apie gaisrą gautas 15.11 val.
Pranešta, jog Birutės gatvėje atvira liepsna dega medinis dviejų aukštų namas.
Anot pareigūno, turimais duomenimis, žmonės gaisro metu nenukentėjo, policijos pajėgos apie 17 val. jau išvažinėjo iš įvykio vietos.