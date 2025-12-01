Lietuvos dienaNelaimės

Greta vaikų darželio Vilniuje rastas įtartinas daiktas – vaikai buvo perkelti į saugią pastato pusę

2025 m. gruodžio 1 d. 10:39
Lrytas.lt
Papildyta
Visos Vilniaus operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų pirmadienio rytą gavus pranešimą apie rastą daiktą, panašu į sprogmenį. Pasak pranešimo, greta įvykio vietos yra vaikų darželis.
Kaip Lrytas sužino Vilniaus policijoje, pranešimas apie radinį gruodžio 1 d. gautas apie 9 val. 54 min. Buvo pranešta, kad Vytenio g. vykdant darbus rasta nesprogusi rankinė granata.
Pasak pranešimo, greta įvykio vietos yra vaikų darželis, gyvenamieji namai.
Gavus šį pranešimą, ant kojų sukeltos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos – policija, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai. Į įvykio vietą iškviesti išminuotojai.
Apie 10 val. 07 min. įvestas planas „Skydas“. 
Darbai, kol vyks išminavimo operacija, įvykio vietoje sustabdyti. Taip pat buvo priimtas sprendimas sprendimas, vaikus perkelti į kitą pastato dalį, toliau nuo įvykio vietos.
Atvykę „Aro“ išminuotojai nustatė, kad rastas daiktas nėra sprogmuo. Radinį išminuotojai išsivežė su savimi.
Apie 11 val. 05 min. planas „Skydas“ buvo atšauktas.
