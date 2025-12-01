Naktį Vilniuje degė sušių restorano virtuvė

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gruodžio 1 d. apie 0 val. 59 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Šv. Stepono g.
Atvykus gelbėtojams, iš pirmame aukšte esančio sušių restorano ventiliacijos angos veržėsi dūmai. Sušių restoranas įrengtas daugiabučio namo pirmame aukšte.
Ugniagesiai praneša, kad patalpos buvo stipriai uždūmintos. Degimas buvo virtuvės patalpoje.
Per incidentą išdegė virtuvės patalpa įrengta rūsyje. Aprūko kitos patalpos.
Išvėdintos sušių restorano patalpos ir daugiabučio namo laiptinė.
Įvykis tiriamas.
