Per gaisrą Panevėžio daugiabutyje žuvo moteris, į ligoninę išvežtas nukentėjęs vyras

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimą apie gaisrą daugiabutyje Kniaudiškių g. Panevėžio ugniagesiai gruodžio 1 d. gavo apie 8 val. 06 min. Buvo pranešta, dega butas penkių auktų name.
Atvykę ugniagesiai nustatė, kad butas dega penktame namo aukšte. Buto durys buvo šarvuotos, todėl gelbėtojai panaudojo diskinį pjūklą ir taip pateko į vidų.
Virtuvėje gelbėtojai rado moterį, ją išnešė į lauką ir perdavė medikams. Šie konstatavo moters (gimusi 1959 m.) mirtį.
Svetainėje rastas vyras. Medikai jį išvežė į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, gaisro židinys buvo koridoriuje. Degė itin degi sienų apdaila.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos ir štabo automobilis, įvykio vietoje dirbo 11 ugniagesių.
Įvykis tiriamas.
žuvo moterisGaisrasPanevėžys
