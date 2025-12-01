Lietuvos dienaNelaimės

Po pavojingo incidento Kaune į ligoninę išvežta moteris su kūdikiu: bute – nervus paralyžiuojančios dujos

2025 m. gruodžio 1 d. 08:16
Kaune ugniagesia buvo kviečiami likviduoti pavojingo incidento, po kurio į ligoninę išvežta moteris su kūdikiu. Gelbėtojai praneša, kad bute prietaisai fiksavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lapkričio 30 d. apie 18 val. 25 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Lakūnų pl. Greitosios pagalbos medikai gelbėtojams pranešė, kad penki žmonės galimai apsinuodijo dujomis, kuriomis yra kūrenamas namas, gaisro požymių nėra.
Atvykus ugniagesiams, namo viduje buvo jaučiamas aitrus kvapas, žmonės buvo išėję į lauką.
Cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžiuojančių dujų koncentraciją.
Po šio incidento greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė moterį su kūdikiu.
Būsto savininkui gelbėtojai nurodė patalpas vėdinti visą parą, vėliau jas uždaryti ir po kelių valandų kviesti ugniagesius, kad vėl būtų galima pamatuoti dujų koncentraciją.
Įvykis tiriamas.
