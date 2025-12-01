Ugniagesių savaitgalis: degė pirtys, persekiojo ir kitos nelaimės

Šeštadienį, apie 8 val. 17 min., Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, VšĮ Kauno apskrities ligoninės padalinyje, patalpose, esančiose pastato trečiajame aukšte, tvyrojo dūmai. Gaisro židinys rastas rūkymui skirtoje patalpoje. Ugniagesiai išardė apie 2 kv. m sienos apdailos, užgesino ventiliacijos angoje degusias šiukšles ir išvėdino patalpas. Pacientai evakuoti nebuvo.
apie 12 val. 59 min., Kaune, Domeikavos seniūnijoje, Smiltynų I kaime, degė statomo namo garažo patalpa ir dalis pastogės. Ugniagesiai išsaugojo už 5 m esantį gyvenamąjį namą. Gaisro metu sudegė garažo patalpa, joje sandėliuotos statybinės medžiagos, apie 30 kv. m namo fasado ir apie 12 kv. m stogo konstrukcijų.
Apie 13 val. 42 min., Vilniuje, Ozo gatvėje, gaisras kilo automobilių garažo katilinėje. Atvykus ugniagesiams, mūrinio garažų masyvo pirmajame aukšte tvyrojo daug dūmų. Gaisro metu aprūko katilinės vidus, apdegė plastikiniai vandentiekio vamzdžiai. Pastebėta, kad pažeistos garažo konstrukcijos, galimai dėl prieš tai įvykusio katilo sprogimo. Teritorija aptverta „STOP“ juosta.
Sekmadienį, apie 15 val. 11 min., Kaune, Birutės gatvėje, gaisras kilo mediniame dviaukštyje daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, iš namo veržėsi dūmai, laiptinė degė atvira liepsna. Iš patalpų, kuriose tvyrojo daug dūmų, išvesta senyvo amžiaus moteris, ji nenukentėjo. Gaisro metu išdegė medinė laiptinė, sudegė viduje buvę elektros skaitikliai.
Pirmadienį, apie 0 val. 59 min., Vilniuje, Šv. Stepono gatvėje, gaisras kilo kavinėje, įrengtoje daugiabučio pirmajame aukšte. Atvykus ugniagesiams, iš kavinės ventiliacijos angos veržėsi dūmai, kavinės viduje tvyrojo daug dūmų. Gaisro židinys buvo virtuvėje. Gaisro metu išdegė virtuvė, aprūko kitos patalpos.
Pirmadienį, naktį, degė dvi pirtys. Apie 0 val. 07 min., Ukmergės rajone, Taujėnų seniūnijoje, Lėno kaime, atvira liepsna degė medinė pirtis. Gaisro metu sudegė pirties stogas, įgriuvo perdanga, išdegė vidus.
Apie 4 val. 45 min., Širvintų rajone, Širvintų seniūnijoje, Motiejūnų II kaime, atvira liepsna degė medinė pirtis. Atvykę ugniagesiai rado jau įgriuvusius pirties stogą ir perdangą. Gaisro metu pirtis sudegė.
Penktadienį, apie 10 val. 55 min., pranešta, kad Kretingoje, Kretingos gatvėje, mokyklos rūsyje jaučiamas svilėsių kvapas, galimai dega guma ar laidai. Iki atvykstant ugniagesiams gelbėtojams iš mokyklos išėjo 144 vaikai ir 17 suaugusiųjų. Paaiškėjo, kad pasklidusio įtartino kvapo priežastis buvo į virtuvės vamzdynus įpilti pravalymui skirti chemikalai. Ugniagesiai gelbėtojai išvėdino patalpas.
Apie 17 val. 40 min., Vilkaviškio rajone, A7 kelyje Marijampolė-Vilkaviškis, sankirtoje su 187 keliu, susidūrė automobilis „Seat Alhambra“ ir krovininis MAN. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, „Seat Alhambra“ buvo griovyje, juo vyko 6 žmonės. Po eismo įvykio 3 žmonės iš šio automobilio buvo išlipę patys, o tris žmones ugniagesiai gelbėtojai išvadavo panaudoję parankines priemones. Nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą.
Sekmadienį, apie 18 val. 25 min., gautas pranešimas iš Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, kad Kaune, Lakūnų plente, gyvenamajame name penki žmonės galimai apsinuodijo dujomis, kurios naudojamos namui šildyti, gaisro požymių nėra. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai atliko žvalgybą. Namo viduje buvo jaučiamas aitrus kvapas, žmonės buvo išėję į lauką. Ugniagesiai gelbėtojai patalpas išvėdino ir išvėdintose patalpose dujų koncentracija nenustatyta. Moteris su kūdikiu išvežti į gydymo įstaigą išsamesnei apžiūrai.
