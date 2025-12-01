Vilniaus rajone sprogo dujų balionas, kilo gaisras name – apdegęs vyras nuvežtas į ligoninę

Apie nelaimę Medininkų seniūnijos, Slabadkos kaime, pagalbos tarnyboms buvo pranešta 15 val. 13 min. Pranešėjas nurodė, kad sprogo dujų balionas ir name kilo gaisras.
Gesinti gaisro buvo pasiųstos keturios autocisternos. Atvykus ugniagesiams vieno aukšto mūrinis namas jau degė atvira liepsna.
Ugniagesiai iš degančio namo išnešė tris dujų balionus.
Per gaisrą nukentėjęs vyras dėl patirtų sužalojimų buvo skubiai nuvežtas į ligoninę.
Jau 16 val. 02 min. gaisras buvo lokalizuotas. Įvykio aplinkybes aiškinsis specialistai.
