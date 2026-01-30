Lietuvos dienaNelaimės

Populiariame Vilniaus teniso aikštyne buvo kilęs nedidelis gaisras – likviduoti incidentui neprireikė nė valandos

2026 m. sausio 30 d. 17:54
Lrytas.lt
Vilniaus ugniagesiai per nepilną valandą likvidavo nedidelį gaisrą, penktadienį kilusį populiariame teniso aikštyne. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, sausio 30 d. apie 15 val. 24 min. buvo gautas pranešimas, kad Telšių g. įsikūrusiame teniso centre kilo gaisrą. 
Į įvykio vietą ugniagesiai nuskubėjo dviem autocisternomis. 
Gelbėtojams atvykus, angare jautėsi dūmų kvapas. Gelbėtojai greitai rado vietą, iš kur dūmai sklido ir gaisrą likvidavo.
„Greičiausiai, nedidelis gaisras kilo pirties zonoje. Žmonės nenukentėjo“, – teigia ugniagesiai.
Apie 16 val. 12 min. gaisras buvo likviduotas.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.