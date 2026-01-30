Populiariame Vilniaus teniso aikštyne buvo kilęs nedidelis gaisras – likviduoti incidentui neprireikė nė valandos

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, sausio 30 d. apie 15 val. 24 min. buvo gautas pranešimas, kad Telšių g. įsikūrusiame teniso centre kilo gaisrą.
Į įvykio vietą ugniagesiai nuskubėjo dviem autocisternomis.
Gelbėtojams atvykus, angare jautėsi dūmų kvapas. Gelbėtojai greitai rado vietą, iš kur dūmai sklido ir gaisrą likvidavo.
„Greičiausiai, nedidelis gaisras kilo pirties zonoje. Žmonės nenukentėjo“, – teigia ugniagesiai.
Apie 16 val. 12 min. gaisras buvo likviduotas.
Įvykis tiriamas.