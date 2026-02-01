Lietuvos dienaNelaimės

Per parą šalyje kilę gaisrai nusinešė dviejų žmonių gyvybę

2026 m. vasario 1 d. 09:06
Pastarąją parą per gaisrus Kaišiadorių ir Varėnos rajonuose žuvo du žmonės.
Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 15 val. kilo gaisras Kaišiadorių rajone, Eitekonių kaime esančiame name. Jo metu žuvo namo šeimininkė, sudegė pastatas. Gaisro priežastis nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Dar vienas gyvybę nusinešęs gaisras kilo šeštadienio vakarą apie 21.25 val. Varėnos rajone Burokaraisčio kaime. Užgesinus gaisrą gyvenamajame name, buvo rastas mirusio, nenustatytos tapatybės, lyties bei amžiaus, žmogaus sudegęs kūnas. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus mirties priežastims nustatyti.
