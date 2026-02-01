Lietuvos dienaNelaimės

Prienų rajone susidūrė du automobiliai – sužalota viena moteris: ją iš automobilio teko vaduoti ugniagesiams

2026 m. vasario 1 d. 14:24
Lrytas.lt
Sekmadienį Prienų rajone susidūrus dviem automobiliams buvo sužalota vieno jų keleivė.
Apie nelaimę Balbieriškio miestelio ribose pagalbos tarnyboms buvo pranešta 11 val. 42 min.
Čia susidūrė automobiliai „Toyota Avensis“ ir „Volkswagen Tiguan“.
Pasak Alytaus apskrities vyriausiojo policijos atstovės spaudai Kristinos Janulevičienės, pirminiais duomenimis automobilis automobilis „Toyota Avensis“ važiavo tiesiai pagrindiniu keliu nuo Prienų link Alytaus.
Jo nepraleido į kairę sukęs automobilio „Volkswagen Tiguan“ vairuotojas.
Po susidūrimo automobilyje „Toyota Avensis“ liko prispausta keleivė. Ją išvadavo atvykę ugniagesiai gelbėtojai.
Moteris išvežta į ligoninę.
Eismo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
