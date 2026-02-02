Kaune degė šiukšliavežio atliekos

„Kaniūkuose, Antagynės gatvėje, ryte degė šiukšliavežės šiukšlės“, – pirmadienį portalui pranešė vaizdo medžiagą atsiuntusi skaitytoja.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, pirmadienį 07.44 val. buvo gautas pranešimas, kad dega šiukšliavežis.
Atvykus ugniagesiams, degė iš šiukšliavežio išmestos šiukšlės (apie 2 t).
Šiukšliavežis priklauso AB „Kauno švara“, žmonės nenukentėjo.
Tuo metu „Kauno švara“ socialiniame tinkle „Facebook“ pažymėjo, kad gaisras kilo dėl netinkamai gyventojų išrūšiuotų atliekų.
„Surinkus atliekas iš bendrų, pusiau požeminių konteinerių, šiukšliavežėje užsidegė plastiko atliekos. Tik dėl darbuotojų budrumo išvengėme didelės nelaimės.
Sureaguota greitai, pastebėjus dūmus sustabdyta transporto priemonė, išverstos jau rūkstančios atliekos ir iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Gaisras buvo suvaldytas žmonės nenukentėjo, aplinkai žala nepadaryta.
Tai jau ne pirmas toks atvejis. Neatsakingas rūšiavimas kelia grėsmę žmonių gyvybėms. Atliekos savaime neužsidega, vadinasi, po pirminio gyventojų rūšiavimo į konteinerį galėjo patekti degių, cheminių medžiagų ar pavojingų atliekų. Labai prašome ir raginame rūšiuoti atsakingai!
Tai nėra formalumas ar smulkmena. Tai yra konkretus veiksmas, galintis apsaugoti žmones, techniką ir aplinką. Kiekvienas sąmoningas sprendimas gali užkirsti kelią nelaimei.
Ačiū visiems, kuriems rūpi žmonės, aplinka ir saugumas“, – pirmadienį rašė „Kauno švara“.