Šilutės rajone užsiliepsnojo ūkinis pastatas – jame yra gyvulių

Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie tai, kad Šilutės raj., Žemaičių Naumiesčio sen., Šeputaičių k., dega ūkinis pastatas, viduje yra gyvuliai.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės ir Šilutės raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Gaisro gesinimui buvo pasitelkttos šešios autocisternos., tačiau kilo problemų dėl privažiavimo prie gaisravietės. Sunkiasvorė technika klimpo sniego pusnyse.
Pasak ugniagesių pastatas jau degė atvira liepsna. Jo viduje galėjo būti keturi gyvuliai.
