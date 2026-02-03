Lietuvos dienaNelaimės

Vilkiko puspriekabė Klaipėdoje virto ant šono: labai pasisekė – vežtas konteineris nieko nesutraiškė

2026 m. vasario 3 d. 11:44
Darius Čiužauskas
Antradienio rytą vienoje iš judriausių uostamiesčio transporto arterijų eismą sutrikdė netikėta „fūros“ avarija. Vilkiko kelionė Klaipėdoje netikėtai baigėsi vasario 3 d. vėlyvą rytą.
Apie 9 val. 18 min. avarija įvyko pietinėje miesto dalyje – Šilutės plente, ties sankryža su į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną (LEZ) vedančia Lypkių gatve ir Statybininkų prospektu.
Ant dešinio šono apvirto vilkiko „Scania“ puspriekabė su vežtu nemenku kroviniu – jūriniu konteineriu.
Vilkiko „galva“ liko stovėti ant ratų.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykis baigėsi laimingai, žmonės nenukentėjo.
Pasak avarijos liudininkų, labai pasisekė, kad tuo metu šalia vilkiko nevažiavo koks lengvasis automobilis.
Sunkus jūrinis konteineris jį galėjo tiesiog suknežinti.
Policininkai aiškinasi avarijos priežastį ir aplinkybes.
