Ugniagesiai: per gaisrą Marijampolėje sudegė 10–15 vilkikų

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sudegę vilkikai buvo laikomi pastato centrinėje dalyje garaže, taip pat išdegė administracinės ir kitų įmonių patalpos, apdegė autoserviso patalpos.
Išsaugotos 4 aukštų administracinės patalpos, autoserviso garažo patalpos.
Gesinant gaisrą dalyvavo ir ESO, dujų avarinės, UAB „Sūduvos vandenys“ darbuotojai. Prie Marijampolės ugniagesių gelbėtojų papildomai prisijungė pajėgos iš Kauno ir Vilkaviškio tarnybų.
Įvykio vietoje dirbo šešios autocisternos, trys autokopėčios bei kita specialioji ugniagesių technika.
ELTA primena, kad Marijampolėje antradienio naktį 3.45 val. kilo gaisras įmonės pastate Vasaros gatvėje. Kilus gaisrui pastate buvęs asmuo spėjo išeiti iš patalpų, daugiau žmonių viduje nebuvo.
Gaisro plitimas buvo sustabdytas po 7 val., gaisras užgesintas 9.04 val.
Įvykio vietoje dirbo ir aplinkosaugininkai.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), į įvykio vietą buvo išsiųstas ir aplinkosaugos ekipažas, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji laboratorija. Buvo atliekami teršiančių medžiagų matavimai aplinkos ore nešiojamais prietaisais, imami nuotekų ir paviršinio vandens ėminiai.
Siekiama nustatyti, ar paviršinės nuotekos galėjo patekti į aplinką, nors dėl labai žemos oro temperatūros gaisro gesinimo vanduo (nuotekos) prastai nuteka, nes užšąla. Bus vertinama aplinkai padaryta žala.
Šis gaisras buvo vienas didžiausių pastaraisiais metais Marijampolėje.
MarijampolėGaisrasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių