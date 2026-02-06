Lietuvos dienaNelaimės

Liepsnos apimtame tvarte Širvintų r. žuvo dešimtys naminių paukščių, triušiai, povas ir du fazanai

2026 m. vasario 6 d. 09:34
Lrytas.lt
Didelis gaisras naktį iš ketvirtadienio į penktadienį nusiaubė sodybą Širvintų rajone. Per incidentą žuvo dešimtys naminių paukščių, tarp kurių minimas povas, du fazanai, pranešama ir apie sudegusius triušius.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, vasario 6 d. apie 3 val. 24 min. Širvintų ugniagesiai buvo iškviesti į Zibalų seniūniją, Kiauklių kaimą, Bažnyčios g. Buvo pranešta, kad dega tvartas.
Gaisro gesinimui buvo pasiteltos 4 autocisternos.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė medinis tvartas, kuris yra sublokuotas su kitais ūkio paskirties pastatais ir gyvenamuoju namu.
Apie 5 val. 42 min. gaisras buvo užgesintas, bet po jo skaičiuojami didžiuliai nuostoliai.
Kaip informuoja ugniagesiai, gaisro metu visiškai sudegė tvarto dalis ir stogas. Taip pat sudegė pastate buvę gyvūnai: 40 vištų, 15 ančių, povas, 2 fazanai, 4 triušiai, 6 balandžiai, 2 kalakutai, sudegė ir visi viduje buvę ūkio reikmenys.
Žmonės nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
