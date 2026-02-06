Ukmergės r. rasta neaiškiomis aplinkybėmis mirusi moteris – sustingęs kūnas aptiktas namo kieme

Pranešimas apie mirusią moterį vasario 6 d. Ukmergės policijoje gautas apie 9 val. 29 min. Paskambinęs vyras pranešė, kad Lyduokių seniūnijoje, Virkščių kaime rado žmonos sesers kūną.
Pasak pranešimo, kūnas rastas namo kieme, jau sustingęs.
Moters (gimusi 1953 m.) mirties aplinkybės kol kas neaiškios. Žinoma, kad moteris turėjo ligų, bet ar jos ir lėmė jos mirtį, turės nustatyti teismo medicinos ekspertai.
Kadangi kūnas be išorinių smurto žymių, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.