Lietuvos dienaNelaimės

Ukmergės r. rasta neaiškiomis aplinkybėmis mirusi moteris – sustingęs kūnas aptiktas namo kieme

2026 m. vasario 6 d. 10:43
Lrytas.lt
Ukmergės policija aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė moteris. Sustingęs kūnas rastas namo kieme.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie mirusią moterį vasario 6 d. Ukmergės policijoje gautas apie 9 val. 29 min. Paskambinęs vyras pranešė, kad Lyduokių seniūnijoje, Virkščių kaime rado žmonos sesers kūną. 
Pasak pranešimo, kūnas rastas namo kieme, jau sustingęs.
Moters (gimusi 1953 m.) mirties aplinkybės kol kas neaiškios. Žinoma, kad moteris turėjo ligų, bet ar jos ir lėmė jos mirtį, turės nustatyti teismo medicinos ekspertai.
Kadangi kūnas be išorinių smurto žymių, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė moterisUkmergės rajonastyrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.