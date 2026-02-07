Įspėja apie smarkų plikledį A1 kelyje: jau apsivertė „Honda“

Policija praneša apie plikledį ir įspėja dėl labai slidžios dangos. Vis dėlto eismo įvykių neišvengta.
„Klaipėda-Kaunas avarija, plikledis smarkus“, – 17.20 val. „Kas vyksta Kaune“ redakcijai pranešė skaitytojas, kuris pasidalino eismo įvykio A1 kelyje nuotrauka ir patikslino, kad įvykis užfiksuotas atkarpoje ties Juodoniais.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas portalui patvirtino, kad pranešimas apie eismo įvykį minėtoje A1 atkarpoje užfiksuotas 16.43 val.
Pareigūno teigimu, apsivertė „Honda“ markės automobilis, sužeistų asmenų nėra.
Pareigūnas taip pat pabrėžė, kad sąlygos vairuoti pagrindiniame šalies kelyje yra labai sudėtingos, barstytuvai – informuoti.
„Laukai, pučia vėjas... Gamta, žiema“, – pridėjo jis. Vairuotojai raginami rinktis atitinkamą greitį ir vairuoti atsargiai.