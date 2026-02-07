Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje sprogo į klozetą įmesta petarda

2026 m. vasario 7 d. 09:34
Lrytas.lt
Klaipėdoje nugriaudėjo sprogimas, kai paauglys sumanė į klozetą įmesti petardą. 
Daugiau nuotraukų (1)
Vasario 6 d. apie 8 val. Klaipėdoje, Smilties Pylimo g., nepilnametis (gim. 2009 m.) įmetė į klozetą petardą, kuri sprogo. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str.
petardapaauglysKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.