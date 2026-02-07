Orai
2026 m. vasario 7 d. 09:34
Klaipėdoje sprogo į klozetą įmesta petarda
2026 m. vasario 7 d. 09:34
Lrytas.lt
Klaipėdoje nugriaudėjo sprogimas, kai paauglys sumanė į klozetą įmesti petardą.
Vasario 6 d. apie 8 val. Klaipėdoje, Smilties Pylimo g., nepilnametis (gim. 2009 m.) įmetė į klozetą petardą, kuri sprogo. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str.
petarda
paauglys
Klaipėda
