Netoli Birštono kilusio gaisro metu sudegė 18 naminių gyvulių

2026 m. vasario 7 d. 08:20
Birštono savivaldybėje kilusio gaisro metu smarkiai nukentėjo ūkininko tvartai, krito beveik pusė jo laikytų gyvulių. 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pranešimas apie nelaimę Matiešionių kaime buvo gautas naktį į penktadienį, 4 val. 40 min.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna. Pastatas U formos, iš dviejų 25x7 m dydžio dalių, medinis, stogas dengtas šiferiu. Sudegė viena U formos tvarto dalis, kita dalis buvo išsaugota.
Tvarte buvo laikoma 40 ožkų ir avių. Sudegė 18 naminių gyvulių. Darbus vykdyti padėjo ūkininkas traktoriumi.
Pirminiais duomenimis, ugnis įsiplieskė dėl gedimo elektros instaliacijoje. 
