Vilniuje užsiliepsnojo gyvenamasis namas

2026 m. vasario 8 d. 19:20
Sekmadienio vakarą Vilniuje, Konduktorių gatvėje, užsiliepsnojo gyvenamasis namas, praneša Bendrasis pagalbos centras (BPC). 
Skelbiama, jog pranešimas apie gaisrą gautas 18.33 val.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Kaip Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, gaisras šiuo metu yra gesinamas, dirba penkios autocisternos. 
Žinių apie gaisro metu nukentėjusius ar žuvusius žmones neturima. 
