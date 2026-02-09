Neįprasta gelbėjimo operacija Kauno klinikose – ugniagesiai nuo lūžusios vyro kojos nuėmė apykoję

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vėlų sekmadienio vakarą, 22.46 val., buvo gautas pagalbos prašymas iš Eivenių gatvės.
Kreipėsi policijos komisariatas, nurodydamas, kad reikalinga pagalba Kauno klinikų Priėmimo skyriuje vyrui nuo kojos nuimti apykoję.
Ugniagesiai padėjo policijos pareigūnams nuimti apykoję nuo lūžusios kojos.
Apykojė yra elektroninis prietaisas, jis segamas ant asmens kojos ir leidžia stebėti įtariamojo buvimo vietą.
Kardomąją priemonę – prievolę segėti apykoję – gali paskirti tik teismas, prokuroras pats savarankiškai paskirti ar pratęsti terminą dėl šios kardomosios priemonės taikymo negali. Tai antra pagal griežtumą kardomoji priemonė.
