Lietuvos dienaNelaimės

Neįprasta gelbėjimo operacija Kauno klinikose – ugniagesiai nuo lūžusios vyro kojos nuėmė apykoję

2026 m. vasario 9 d. 08:23
Neįprastą gelbėjimo operaciją ugniagesiai atliko Kauno klinikose – jie padėjo nuo lūžusios vyro kojos nuimti apykoję.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vėlų sekmadienio vakarą, 22.46 val., buvo gautas pagalbos prašymas iš Eivenių gatvės.
Kreipėsi policijos komisariatas, nurodydamas, kad reikalinga pagalba Kauno klinikų Priėmimo skyriuje vyrui nuo kojos nuimti apykoję.
Ugniagesiai padėjo policijos pareigūnams nuimti apykoję nuo lūžusios kojos.
Apykojė yra elektroninis prietaisas, jis segamas ant asmens kojos ir leidžia stebėti įtariamojo buvimo vietą.
Kardomąją priemonę – prievolę segėti apykoję – gali paskirti tik teismas, prokuroras pats savarankiškai paskirti ar pratęsti terminą dėl šios kardomosios priemonės taikymo negali. Tai antra pagal griežtumą kardomoji priemonė.
apykojisKauno klinikosugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.