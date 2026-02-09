Lietuvos dienaNelaimės

Nuskriejo nuo kelio ir kelis kartus apsivertė: pirmieji į pagalbą suskubo kariškiai

2026 m. vasario 9 d. 18:26
Darius Čiužauskas
Aiškėja daugiau aplinkybių nemenkos avarijos, savaitgalį įvykusios Kretingos rajone. Per ją nukentėjo žmogus. Magistraliniame kelyje Šiauliai-Palanga avarija įvyko praėjusio penktadienio (vasario 6 d.) pavakare.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie 15 val. 51 min. į eismo įvykio vietą iškviesti ne tik policininkai, bet ir ugniagesiai gelbėtojai bei greitosios medikai.
Avarija įvyko Gaudučių kaimo ribose, nuvažiavus apie 5 kilometrus nuo Kartenos Plungės link. Policijos teigimu, į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo ir nuo kelio nulėkė „Opel Meriva“. Greičio būta nemažo, nes automobilis kelis kartus vertėsi.
„Opel Meriva“ nesuvaldė 53 metų vyras.
Į avarijos vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai automobilį rado gulintį ant stogo. Iki jiems pasirodant, pirmieji į pagalbą puolė pro šalį atsitiktinai važiavę kariškiai. Jie sužeistą vairuotoją ištraukė iš mašinos ir paguldė ant žemės. Vėliau, kartu su ugniagesiais gelbėtojais, nukentėjusį vyrą įkėlė į greitosios medicininės pagalbos automobilį.
Dėl patirtų įvairių sužalojimų, vairuotojas nuvežtas į ligoninę.
Policija aiškinasi avarijos priežastį ir aplinkybes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
avarijapagalbakariškiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.