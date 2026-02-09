Nuskriejo nuo kelio ir kelis kartus apsivertė: pirmieji į pagalbą suskubo kariškiai

Apie 15 val. 51 min. į eismo įvykio vietą iškviesti ne tik policininkai, bet ir ugniagesiai gelbėtojai bei greitosios medikai.
Avarija įvyko Gaudučių kaimo ribose, nuvažiavus apie 5 kilometrus nuo Kartenos Plungės link. Policijos teigimu, į priešpriešinę eismo juostą išvažiavo ir nuo kelio nulėkė „Opel Meriva“. Greičio būta nemažo, nes automobilis kelis kartus vertėsi.
„Opel Meriva“ nesuvaldė 53 metų vyras.
Į avarijos vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai automobilį rado gulintį ant stogo. Iki jiems pasirodant, pirmieji į pagalbą puolė pro šalį atsitiktinai važiavę kariškiai. Jie sužeistą vairuotoją ištraukė iš mašinos ir paguldė ant žemės. Vėliau, kartu su ugniagesiais gelbėtojais, nukentėjusį vyrą įkėlė į greitosios medicininės pagalbos automobilį.
Dėl patirtų įvairių sužalojimų, vairuotojas nuvežtas į ligoninę.
Policija aiškinasi avarijos priežastį ir aplinkybes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.