Trakų rajone kilo gaisras: atvira liepsna dega namas – du žmonės spėjo išeiti lauk

11.25 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Trakų r. sav., Lentvario sen., Vosyliukų k., Kelininkų 1-oji g., atvira liepsna dega gyvenamas namas, viduje žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos.
Atvykus ugniagesiams dviejų auštų mūrinis namas degė atvira liepsna.
Du žmonės iš degančio namo spėjo išeiti lauk dar iki atvykstant ugniagesiams.
Išsigelbėjusieji tvirtino, kad daugiau žmonių degančiame name nebėra.
Gaisras gesinamas.
