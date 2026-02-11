Per gaisrą Vilkaviškyje nukentėjo du žmonės

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vasario 10 d. apie 16 val. 51 min. Vilkaviškio ugniagesiai buvo iškviesti į Vienybės g. Buvo gautas pranešimas, kad atvira liepsna dega kaminas, vieno aukšto mediniame name yra neįgalus žmogus.
Pranešėjas sakė, kad pats taip pat yra namo viduje, pokalbio metu jis labai kosėjo, galimai nuo dūmų.
Atvykus ugniagesiams, buvo uždūmintos namo patalpos, kambaryje ir virtuvėje smilko sofa, foteliai, čiužiniai, antklodės.
Apie 16 val. 57 min. iš namo išneštas neįgalus apsinuodijęs dūmais sąmoningas vyras (gim. 1961 m.) perduotas medikams ir išvežtas į gydymo įstaigą.
Išėjęs į lauką pats apsinuodijęs dūmais sąmoningas kitas vyras (gim. 1995 m.) taip pat išvežtas į ligoninę.
Per incidentą apdegė kambaryje ir virtuvėje buvusi sofa, foteliai, čiužiniai, antklodės, aprūko virtuvės ir kambario sienos bei ten esantys namų apyvokos daiktai.
Atvykę policijos pareigūnai užplombavo namo duris.