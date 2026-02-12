Didelė avarija Kaunas-Prienai kelyje: nusidriekė kilometrinės spūstys

„Kelias Kaunas-Prienai. Atkarpa tarp Rokų išsukimo ir Išlaužo įvažiavimo. Eismą reguliuoja policija, nusidriekė kilometrinės spūstys“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ ketvirtadienį apie 08.49 val. pranešė skaitytojas.
„Kaunas-Prienai ties Pakuoniu, didelė avarija. Gaisrinė, 3 policijos ekipažai, dvi greitosios. Reguliuojama, bet kamštis didelis“, – pranešama ir „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Grupės nariai atkreipia dėmesį į sudėtingas eismo sąlygas.
„Kelias prastas, sninga, pliurzė. Plius vidutinis... max 70 km/ val. Bet tikrai prastai vaizdas“, – komentavo nelaimės liudininkai.