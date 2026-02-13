Kauno rajone policija gavo du pranešimus apie nuo kelio nulėkusius ir apvirtusius automobilius

Apie šiuos eismo įvykius pirmas pranešė portalas „Kas vyksta Kaune“.
„Greta magistralės automobilis vertėsi ant stogo. Link Giraitės/Užliedžių“, – rašė nelaimės vaizdo įrašu pasidalinęs „Kas vyksta Kaune“ grupės narys.
„Ties Kačergine, Šakių pl., nulėkęs automobilis ant stogo. Dvi greitosios, dvi gaisrinės“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kaip portalui sakė Kauno AVPK atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė, apie automagistralėje A1ties Giraitės kaimu apvirtusį automobilį „Volvo“ buvo pranešta 10.19 val.
Baiminantis, kad automobilyje gali būti prispaustų žmonių, į įvykio vietą buvo pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai.
Jų pagalbos neprireikė. Automobilį vairavusi moteris (gim. 1988 m.) sužalojimų nepatyrė.
Neprabėgus nė pusvalandžiui policijai buvo pranešta apie Šakių plente, Virbališkių kaimo ribose, apvirtusį automobilį BMW.
Automobilio nesuvaldė jį vairavęs jaunuolis (gim. 2006 m.). Kartu važiavo moteris (gim. 1944 m.) ir mergina (gim. 2003 m.).
Išlipti iš apvirtusio automobilio trijulei padėjo į pagalbą suskubusi kito automobilio vairuotoja.
Visi trys automobiliu BMW važiavę žmonės buvo išvežti į ligoninę.
