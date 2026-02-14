Tragedija Trakų rajone: liepsnų nusiaubtame name aptiktas smarkiai apdegusio vyro kūnas

Pranešimas apie liepsnojantį namą Salikininkų kaime, Viesų gatvėje buvo gautas 13 val. 56 min.
Liepsnas malšino gausios ugniagesių pajėgos – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovai informavo naujienų portalą Lrytas, jog buvo panaudotos 4 autocisternos.
Liepsnos smarkiai nusiaubė namą – dar neatvykusios iki gaisravietės ugniagesių komandos toli matė ugnį, dūmų kamuolius.
Ugniagesiai gelbėtojai vieno aukšto mediniame pastate rado negyvą vyrą, kurio kūnas buvo smarkiai apdegęs.
Gaisro priežastis šiuo metu nustatinėjama. Neatmetama, kad nelaimė įvyko dėl neatsargaus elgesio su ugnimi – statinys buvo nuolat negyvenamas, tad jame galėjo įsikurti benamis.
Apie gaisrą pranešta valdos šeimininkams, kurie veikiausiai net nežinojo, kad jų name buvo įsikūręs pašalinis žmogus.
Policija dėl mirties priežasties pradės ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus nustatyta, ar vyriškis netapo nusikaltėlių auka. Šiuo metu duomenų, kad namas būtų tyčia padegtas, nėra.
