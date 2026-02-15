Ieškomas Marijampolės krašte dingęs vyras: aplankęs mamą, pradingo

Pirminiais duomenimis, vyras laikotarpyje nuo šių metų vasario 8 d. vakaro iki vasario 9 d. 7.30 val., išvyko iš mamos namų, esančių Netičkampyje, Marijampolės sav., ir iki šiol negrįžo.
Vyro telefonas telefonas išjungtas, buvimo vieta nežinoma.
Asmuo galimai buvo apsirengęs tamsios spalvos, juoda ar tamsiai mėlyna striuke, juodomis kelnėmis, rudais batais.
Žmonėms, turintiems bet kokios informacijos apie dingusiojo buvimo vietą ar jį mačiusius nuo dingimo momento, ar turinčius bet kokios reikšmingos informacijos galinčios padėti rasti dingusįjį, prašome informaciją pateikti tel Nr. 0 684 15018 arba el. paštu marius.kargelis@policija.lt.“.
