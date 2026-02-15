Lietuvos dienaNelaimės

Ieškomas Marijampolės krašte dingęs vyras: aplankęs mamą, pradingo

2026 m. vasario 15 d. 18:02
Lrytas.lt
Policija ieško dingusio 43 metų vyro iš Marijampolės krašto. Vietos policija sekmadienį išplatino pranešimą: „Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Marijampolės policijos komisariate buvo gautas pranešimas apie be žinios dingusį Raimondą Parulį (gim. 1982 m.).
Pirminiais duomenimis, vyras laikotarpyje nuo šių metų vasario 8 d. vakaro iki vasario 9 d. 7.30 val., išvyko iš mamos namų, esančių Netičkampyje, Marijampolės sav., ir iki šiol negrįžo.
Vyro telefonas telefonas išjungtas, buvimo vieta nežinoma.
Asmuo galimai buvo apsirengęs tamsios spalvos, juoda ar tamsiai mėlyna striuke, juodomis kelnėmis, rudais batais.
Žmonėms, turintiems bet kokios informacijos apie dingusiojo buvimo vietą ar jį mačiusius nuo dingimo momento, ar turinčius bet kokios reikšmingos informacijos galinčios padėti rasti dingusįjį, prašome informaciją pateikti tel Nr. 0 684 15018 arba el. paštu marius.kargelis@policija.lt.“.
