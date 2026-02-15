Lietuvos dienaNelaimės

Šilutės rajone dingo paauglys, artimieji ir policija prašo pagalbos

2026 m. vasario 15 d. 17:49
Lrytas.lt
Policija ieško paauglio iš Šilutės rajono, kuris dingo be žinios penktadienio rytą.
„2026 m. vasario 13 d. apie 10.00 val. iš namų, Šilutės r., Gaidelių k., išėjo Deimantas Matulevičius, gim. 2009 m., ir iki šiol negrįžo.
Žinančius jo buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – teigiama socialiniame tinkle „Facebook“ išplatintame Tauragės apskrities VPK pranešime.
