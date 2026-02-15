Šilutės rajone dingo paauglys, artimieji ir policija prašo pagalbos

„2026 m. vasario 13 d. apie 10.00 val. iš namų, Šilutės r., Gaidelių k., išėjo Deimantas Matulevičius, gim. 2009 m., ir iki šiol negrįžo.
Žinančius jo buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – teigiama socialiniame tinkle „Facebook“ išplatintame Tauragės apskrities VPK pranešime.
Šilutės rajonaspaauglyspaieška
Rodyti daugiau žymių