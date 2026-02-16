Pirmadienio vakarą – gaisras Vilniaus rajone: liepsnos pasiglemžė dviejų žmonių gyvybes

Kaip praneša BPC, pranešimas gautas 21.37 val. Informuota, kad Vilniaus rajone, Rukainių sen., Naujasėdžių vs. atvira liepsna dega pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Remiantis pirminiais duomenimis, gaisro metu žuvo žmogus.
Kiek vėliau portalas „Delfi“, remdamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus duomenimis, nurodė, kad įvykio metu žuvo du žmonės.
GaisrasNelaimėVilniaus rajonas
