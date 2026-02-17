Per parą gaisrai nusinešė net penkių žmonių gyvybę

Ankstų pirmadienio rytą, apie 5.56 val., Šakių rajone, Maštaičių kaime, užgesinus gaisrą name, rastas mirusio vyro (gim. 1965 m.) sudegęs kūnas.
Pirmadienio vakarą, apie 22.57 val., Vilniaus rajone, Naujasėdžio kaime, užgesinus gaisrą ūkiniame pastate, rasti dviejų mirusių nenustatytos tapatybės ir amžiaus apdegę žmonių kūnai.
Dar vienas tragiškas gaisras kilo naktį į antradienį.
Apie 1.50 val. Širvintose, Ramybės gatvėje, užgesinus gaisrą name, rasti mirusių vyro (gim. 1954 m.) ir moters (gim. 1965 m.) apdegę kūnai.
Pradėtas ikiteisminiai tyrimai šių žmonių mirties priežasčiai nustatyti.
Praėjęs savaitgalis itin išsiskyrė tragiškais gaisrais, be aukščiau minėtų nelaimių Trakų rajone žuvo du žmonės.
Pirminiais duomenimis, nuo metų pradžios per gaisrus šalyje žuvo beveik 30 žmonių.
Ugniagesiai sako, kad pagrindinės gaisrų priežastys – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai. Dėl šios priežasties kyla maždaug trečdalis gaisrų.
Nelaimes su ugnimi taip pat nulemia neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai, neatsargus rūkymas ir t.t.
Šiemet šalyje užgesinta daugiau nei 1,5 tūkst. gaisrų.