Prie vairo – netikėta vyro mirtis: artimieji prašo pagalbos

Apie nelaimę ir prašymą padėti socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Viskas, kas Kėdainiuose“ pranešė mirusiojo gyvenimo draugė. Moteris nurodė, kad vyras, vairuodamas raudoną „Audi“, pasijuto blogai važiuodamas pro „Maxima“ parduotuvę, esančią šalia autobusų stoties.
„Važiuodamas su raudona „Audi“ prie Kėdainių „Maxima“ parduotuvės, šalia autobusų stoties mirė užsienietis Lothar Josef Klein. Labai prašau, gal kas rado išritusią piniginę. Labai reikia tapatybės kortelės“, – rašė moteris.
Bandė gaivinti aplinkiniai
Bendrojo pagalbos centro duomenimis, pirmasis skambutis apie įvykį gautas 10.07 val. Pranešėjas informavo, kad automobilio vairuotojas, pasijutęs blogai, nuvažiavo nuo kelio ir dabar guli automobilyje be sąmonės. Pokalbio metu aplinkiniai vyrą iškėlė iš transporto priemonės ir pradėjo gaivinimą – buvo atliekami krūtinės ląstos paspaudimai, tačiau pastangos buvo bevaisės.
Antrasis skambutis registruotas 10.09 val., trečiasis – 10.12 val. Pranešėjai nurodė matę, kaip automobilis nuvažiavo į šalikelę ir sustojo atsirėmęs į pusnį. Į įvykio vietą netrukus atskubėjo policijos pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos ekipažas.
Laimei, daugiau žmonių per šį įvykį nenukentėjo.
Įvykio liudininkų teigimu, nelaimė įvyko pravažiavus posūkį į Rasos gatvę, už šviesoforo. Automobilis sustojo pakibęs ant suverstos sniego krūvos.
Pranešė apie dingusius dokumentus
16.06 val. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino mirusiojo gyvenimo draugė ir pranešė apie dingusią piniginę. Ji paaiškino, kad vyras, gimęs 1951 metais, buvo Vokietijos pilietis, Lietuvoje gyveno 12 metų ir turėjo leidimą gyventi šalyje. Dingus visiems asmens dokumentams, moteris nerimauja, kad gali kilti sunkumų tvarkant mirties registravimo, laidojimo ir kitus teisinius formalumus.
Tuo tarpu kraštiečiai spėliojo, kad būtent tuo metu, kai vyras buvo keliamas iš mašinos, galėjo iškristi ir piniginė su dokumentais. Vis dėlto velionio gyvenimo draugė teigia, kad įvykio vieta buvo apieškota, tačiau nieko nerasta, todėl neatmetama versija, kad piniginę kažkas galėjo pasisavinti.
Antradienio rytą velionio gyvenimo draugė kreipėsi į policijos komisariatą ir parašė pareiškimą dėl dingusių dokumentų.
Kas lėmė staigią vyro mirtį prie vairo, kol kas nėra žinoma. Kūnas išvežtas į Kauną, kur bus atliekamas skrodimas, kuris turėtų atskleisti tikslią mirties priežastį.