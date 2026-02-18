Lietuvos dienaNelaimės

Degalinėje Varėnoje išsiveržus dujoms, iš šalia esančių namų evakuota 20 žmonių

2026 m. vasario 18 d. 10:07
Varėnoje esančioje degalinėje antradienio vakarą išsiveržus dujoms, evakuota 20 žmonių iš šalia esančių namų, informavo ugniagesiai.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 21.06 val. gautas pranešimas, kad Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvėje esančioje degalinėje dujų balionas leidžia dujas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą, paaiškėjo, kad dujos veržiasi iš antžeminės dujų užpildymo kolonėlės.
Evakuoti visi žmonės iš degalinės. Kartu su policijos pareigūnais evakuota 20 žmonių iš artimiausių namų.
Dujos kurį laiką nevaldomai veržėsi iš rezervuaro. Galiausiai atvykę dujų avarinės tarnybos darbuotojai jį užsandarino.
Ugniagesiai patikrino gretimas gatves dujų analizatoriumi dėl galimo dujų susikaupimo – dujų nuotėkis neužfiksuotas.
VarėnaDujosdegalinė
