Molėtuose rastas mirusios moters kūnas

2026 m. vasario 18 d. 08:17
Molėtuose antradienį rastas mirusios moters kūnas, pranešė policija.
Policijos duomenimis, 21.12 val. Vilniaus gatvėje, bute, rastas mirusios moters (gim. 1983 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
