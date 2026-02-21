Orai
2026 m. vasario 21 d. 10:25
Gargžduose esančiame bute – kraupus radinys: vyro kūnas jau buvo pradėjęs irti
2026 m. vasario 21 d. 10:25
Lrytas.lt
Penktadienio pavakare policijai buvo pranešta apie Gargžduose rastą negyvą žmogų.
Vyro (gim. 1946 m.) kūnas Gargžduose, Klaipėdos gatvės namo bute, buvo rastas 16.03 val.
Mirusiojo kūnas jau buvo pradėjęs irti.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
kūnas
Gargždai
Policija
