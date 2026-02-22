Lietuvos dienaNelaimės

Per gaisrą Prienų rajone vyrui apdegė ranka, o name sudegė keturi kačiukai

2026 m. vasario 22 d. 09:16
Lrytas.lt
Per šeštadienį Prienų rajone kilusį gaisrą nukentėjo namo šeimininkas, o viduje sudegė keturi kačiukai.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie Papilvio kaime, Kurapkų gatvėje degantį namą ugniagesiams buvo pranešta 07 val. 51 min.
Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna. Pastatas medinių konstrukcijų, priblokuotas prie medinio vagonėlio. Visas statinys 11x10 m dydžio, karkasinis dengtas, šiferiu.
Sudegė visas pastatas ir viduje buvę namų apyvokos daiktai. Vanduo gaisrui gesinti buvo vežiotas iš dirbtinio vandens šaltinio, esančio už 500 metrų nuo gaisravietės.
Susiję straipsniai
Namo savininkas apdegė plaukus ir ranką, buvo apžiūrėtas medikų.
Sudegė viduje buvę 4 kačiukai.
Prienų rajonasGaisrasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.