Per gaisrą Prienų rajone vyrui apdegė ranka, o name sudegė keturi kačiukai

Apie Papilvio kaime, Kurapkų gatvėje degantį namą ugniagesiams buvo pranešta 07 val. 51 min.
Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna. Pastatas medinių konstrukcijų, priblokuotas prie medinio vagonėlio. Visas statinys 11x10 m dydžio, karkasinis dengtas, šiferiu.
Sudegė visas pastatas ir viduje buvę namų apyvokos daiktai. Vanduo gaisrui gesinti buvo vežiotas iš dirbtinio vandens šaltinio, esančio už 500 metrų nuo gaisravietės.
Namo savininkas apdegė plaukus ir ranką, buvo apžiūrėtas medikų.
Sudegė viduje buvę 4 kačiukai.
