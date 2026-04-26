Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška baigtis – ligoninėje mirė per motociklo avariją susižalojęs JAV pilietis

2026 m. balandžio 26 d. 07:04
Ingrida Steniulienė
Vilniaus ligoninėje mirė per motociklo avariją susižalojęs JAV pilietis. Medikai dėl jo gyvybės kovojo savaitę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko balandžio 19 d. apie 14.40 val. Elektrėnų savivaldybėje, Pastrėvio kaime, Semeliškių gatvėje.
JAV pilietis (g. 1981 m.), vairuodamas motociklą „Honda“ ir neturėdamas teisės vairuoti šios transporto rūšies, kelio vingyje nesuvaldė motociklo.
Nuslydęs nuo kelio, jis atsitrenkė į atitvarus. 
Vairuotojas dėl patirtų sužalojimų (inkstų pažeidimas, kraujagyslių sužalojimo ir kojos lūžių) buvo paguldytas į Vilniaus ligoninę,
Naktį į sekmadienį, 0.20 val., vyras mirė. 
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl motociklininko žūtimi pasibaigusios avarijos.
