Tragiška baigtis – ligoninėje mirė per motociklo avariją susižalojęs JAV pilietis

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko balandžio 19 d. apie 14.40 val. Elektrėnų savivaldybėje, Pastrėvio kaime, Semeliškių gatvėje.
JAV pilietis (g. 1981 m.), vairuodamas motociklą „Honda“ ir neturėdamas teisės vairuoti šios transporto rūšies, kelio vingyje nesuvaldė motociklo.
Nuslydęs nuo kelio, jis atsitrenkė į atitvarus.
Vairuotojas dėl patirtų sužalojimų (inkstų pažeidimas, kraujagyslių sužalojimo ir kojos lūžių) buvo paguldytas į Vilniaus ligoninę,
Naktį į sekmadienį, 0.20 val., vyras mirė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl motociklininko žūtimi pasibaigusios avarijos.
