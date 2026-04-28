Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus rajone jauna vairuotoja sukėlė avariją – nukentėjo pati

2026 m. balandžio 28 d. 10:50
Lrytas.lt
Vienas žmogus buvo sužalotas pirmadienį Vilniaus rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 27 d. apie 20 val. 17 min. Vilniaus r., Medininkų seniūnijoje, kelių Vilnius – Minskas ir Šumskas – Vindžiūnai – Medininkai sankryžoje, automobilis „Volvo S60“, vairuojamas merginos (gimusi 2007 m.), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Hyundai“, kurį vairavo vyras (gim. 1991 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Volvo S60“ vairuotoja, kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Surinkta įvykio medžiaga.
avarijaVilniaus rajonassusidūrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.