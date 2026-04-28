Vilniaus rajone jauna vairuotoja sukėlė avariją – nukentėjo pati

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 27 d. apie 20 val. 17 min. Vilniaus r., Medininkų seniūnijoje, kelių Vilnius – Minskas ir Šumskas – Vindžiūnai – Medininkai sankryžoje, automobilis „Volvo S60“, vairuojamas merginos (gimusi 2007 m.), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Hyundai“, kurį vairavo vyras (gim. 1991 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Volvo S60“ vairuotoja, kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Surinkta įvykio medžiaga.
