Lietuvos dienaNelaimės

Baisi kaktomuša Kėdainių r.: susidūrė vilkikas ir „Škoda“, prireikė visų gelbėjimo tarnybų

2026 m. gegužės 1 d. 09:16
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo ketvirtadienį Kėdainių rajone kaktomuša susidūrus vilkikui ir lengvajam automobiliui. Po susidūrimo vilkikas nuvažiavo nuo kelio.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, balandžio 30 d. apie 12 val. 31 min. Kėdainių ugniagesiai buvo iškviesti į kelią A8 („Via Baltica“ atkarpa Panevėžys – Sitkūnai). Buvo pranešta, kad ties Gelnų kaimu kaktomuša susidūrė krovininis ir lengvasis automobiliai, vienas žmogus prispaustas, jis kraujuoja.
Ugniagesiams atvykus, rasti susidūrę automobiliai „Mercedes Actros L“ ir „Škoda Oktavia“. Vilkikas buvo nuvažiavęs į šalikelę.
Pravažiuojantys žmonės dar iki gelbėtojų atvykimo buvo išlaisvinę vairuotoją iš automobilio „Škoda Oktavia“.
Atvykę medikai samoningą vairuotoją išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai atjungė abiejų automobilių akumuliatorius, nušlavė kelią, lengvasis automobilis buvo patrauktas į šalikelę.
Įvykis tiriamas.
