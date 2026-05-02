Tragiška motociklų sezono pradžia Klaipėdoje: žuvo motociklininkė

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 2 d. apie 12 val. 46 min. Klaipėdoje, Joniškės g., susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui, buvo sužalota motociklo vairuotoja (46 metų amžiaus).
Moteris buvo nuvežta į ligoninę ir čia nuo gautų sužalojimų mirė.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Pirmas gegužės šeštadienis Lietuvoje laikomas oficialia motociklų sezono pradžia. Daugelyje miestų sezono pradžią motociklininkai pažymi didžiule kolona važiuodami gatvėmis.
Toks važiavimas šeštadienį numatytas ir Klaipėdoje. Motociklininkė žuvo likus kiek daugiau nei porai valandų iki renginio.