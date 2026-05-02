Vilniuje apiplėštas nepilnametis – nusikaltėliai gatvėje atėmė diržą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 1 d. apie 19 val. 20 min. Vilniuje, viešoje vietoje, nepažįstami žmonės, grasindami nepilnamečiui (gim. 2010 m.), pagrobė kelnių diržą.
Nuostolis – 120 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.