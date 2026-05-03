Lietuvos dienaNelaimės

Neatidus vairuotojas Panevėžyje sukėlė avariją, per kurią nukentėjo motociklininkas

2026 m. gegužės 3 d. 10:55
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo šeštadienio vakarą Panevėžyje susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui. Pirminiais duomenimis, avariją sukėlė neatidus automobilio vairuotojas.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 20 val. 09 min., Panevėžyje, Kranto g., automobilio „VW Touran“ vairuotojas (gim. 1992 m.), išvažiuodamas iš daugiabučio namo kiemo į Kranto g., nepraleido jam iš dešinės atvažiuojančio motociklo „Honda“, kurį vairavo vyras (gim. 1981 m.), jį kliudė ir sužalojo motociklininką.
Suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, motociklininkas išleistas gydytis į namus.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPanevėžysnukentėjo motociklininkas
