Ugniagesiai atskleidė daugiau detalių apie nelaimę Prienų r. – tarnybas iškvietė žuvusiojo žmona

2026 m. gegužės 3 d. 08:31
Lrytas.lt
Ugniagesiai sekmadienio rytą pateikė daugiau detalių apie nelaimę Prienų r., kuomet kūdroje nuskendusiame automobilyje buvo rastas vyro kūnas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, tarnybas į nelaimės vietą Prienų r. Jiezne, Kauno g., ankstų gegužės 2 d. rytą iškvietė žuvusio vyriškio žmona.
Apie 5 val. 30 min. paskambinusi pagalbos telefonu, moteris pranešė, kad neranda savo vyro. Ji sakė matantį į kūdrą įvažiavusį ir paskendusį automobilį, įtaria, kad vyras gali būti viduje.
Ugniagesiams atskubėjus į nelaimės vietą, automobilis buvo kūdroje apie 5 metrus nuo kranto.
Gelbėtojai automobilį ištraukė, tuomet jo viduje ir buvo rastas vyras (gim. 1968 m.) be gyvybės požymių.
Medikai konstatavo vyriškio mirtį.
Kaip jau skelbė Lrytas, automobilis „Volvo V60“ nuskendo namų valdoje esančiame tvenkinyje.
Policija dėl įvykio yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
