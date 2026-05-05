Vilniuje rastas pusamžio vyro kūnas su šautine žaizda

Incidentas antradienio pavakare įvyko M.K. Oginskio g. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad gatvės gale prie garažų kraujo klane guli vyras.
Atvykę medikai 47 metų vyriškiui padėti nebegalėjo, buvo konstatuota jo mirtis.
Pirminiais duomenimis, vyras galėjo mirti dėl šautinės žaizdos galvoje. Greta kūno rastas ir ginklas.
Įvykio vieta buvo aptverta stop juostomis, čia suvažiavo gausios policijos pajėgos, ekspertai.
Policija tiria kelias nelaimės versija, tarp jų viena realiausių – savižudybės versija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
