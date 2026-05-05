Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje rastas pusamžio vyro kūnas su šautine žaizda

2026 m. gegužės 5 d. 17:12
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet atokioje sostinės gatvelėje buvo rastas vyro kūnas peršauta galva.
Incidentas antradienio pavakare įvyko M.K. Oginskio g. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad gatvės gale prie garažų kraujo klane guli vyras.
Atvykę medikai 47 metų vyriškiui padėti nebegalėjo, buvo konstatuota jo mirtis.
Pirminiais duomenimis, vyras galėjo mirti dėl šautinės žaizdos galvoje. Greta kūno rastas ir ginklas.
Jurbarko ligoninėje peiliu susižalojo pacientas – po dviejų valandų vyras mirė

Kauno r. neaiškiomis aplinkybėmis mirė pusamžis vyras – kūnas rastas Neries pakrantėje

Vilniaus Naujamiestyje rastas neaiškiomis aplinkybėmis mirusio vyro kūnas

Įvykio vieta buvo aptverta stop juostomis, čia suvažiavo gausios policijos pajėgos, ekspertai.
Policija tiria kelias nelaimės versija, tarp jų viena realiausių – savižudybės versija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
