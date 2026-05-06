Naktį greta Vilniaus „Škoda“ susidūrė su šernu – gyvūnas žuvo

Gegužės 6 d. apie 3 val. 48 min. gautas automatinės sistemos „e-Call“ pranešimas, kad Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime, Nemenčinės g. į avariją pateko automobilis automobilis „Škoda“.
Pareigūnams atvažiavus į įvykio vietą, juos pasitikęs automobilio vairuotojas (gim. 1996 m.) pasakojo, kad automobilis susidūrė su staiga į kelią išbėgusiu šernu.
Pasak vairuotojo, greitosios pagalbos medikai jau išvažiavo, nes žmonėms pagalbos nereikia, šernas žuvo.
Pareigūnai netrukus gyvūno gaišeną aptiko nublokštą į pakelės griovį.
Įvykis tiriamas.