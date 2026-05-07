Kilus gisrui Joniškio r. žuvo vyras

2026 m. gegužės 7 d. 08:19
Vienas žmogus žuvo trečiadienį Joniškio rajone užsiliepsnojus butui.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 6 d. apie 4 val. 45 min. Joniškio r., Minčaičių kaime, užgesinus gaisrą vyro (gim. 1972 m.) bute, gaisravietėje rastas mirusio šeimininko apdegęs kūnas.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gaisro gesinimui buvo pasitelktos trys autocisternos.
Atvykus ugniagesiams, butas degė atvira liepsna.
Apie 5 val. 02 min. gelbėtojai su specialiais kvėpavimo aparatais užėjo į degantį pastat ir apie 5 val. 12 min. lovoje rado žuvusio vyro kūną.
Gaisras buvo kilęs mūrinaime 8 butų ir dviejų aukštų name. Gaisro metu išdegė lova ir 1 kvadratinį metrą grindų, aprūko sienos. Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Gaisro priežastis nustatinėjama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
