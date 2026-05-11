Naktį Kaune degė BMW automobilis

„Kovo 11-osios g. dega automobilis, gyventojai bandė gesinti, bet nepavyko. Užsidegė automobilio galinė dalis, kitos mašinos operatyviai buvo patrauktos“, – sekmadienį apie 23.37 val. portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 23.16 val. buvo gautas pranešimas, kad Kovo 11-osios g. dega automobilis.
Ugniagesiams atvykus į nelaimės vietą, automobilis „BMW“ degė atvira liepsna.
Nelaimės metu išdegė automobilio galinė dalis.
